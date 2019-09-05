Доску начали закреплять в самом начале митинга, это делали люди, стоявшие на лесах, привезенных к библиотеке.
Митинг организован в ответ на решение вильнюсского горсовета переименовать аллею им. Казиса Шкирпы и на решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса снять памятную доску в честь Йонаса Норейки-генерала Ветры.
По словам организаторов, на митинг профессор Витаутас Раджвилас пригласил и президента Гитанаса Науседу. Глава страны со среды находится с визитом в Брюсселе.
Митинг начался у здания президентского дворца, потом переместится к зданию Литовской академии наук им. Врублевских, на котором висела памятная доска в честь Норейки. Там пройдет акция, во время которой отдадут дань памяти Норейке и всем борцам за свободу Литвы.
"Новая доска уже готова и она должна оказаться на стене библиотеки им. Врублевских, – сказал председатель правления объединения Pro Patria Витаутас Синица. – Она такая же, как прежняя, за исключением двух обстоятельств. Уточняется название организации, которую представлял Норейка, поскольку на прежней доске была ошибка (...). Также написано, что он - заключенный Штуттгофа". Доска украшена барельефом, которого прежде не было.
По его словам, с мэрией этот вопрос возвращения мемориальной доски не согласовывался. "Нет, с муниципалитетом мы этот вопрос не будем согласовывать, – сказал Синица. – Мэрия считает, что с ней надо согласовывать, мы и департамент культурного наследия считаем, что согласовывать надо только с департаментом и с теми, кто управляет зданием (...). С Департаментом культурного наследия все согласовано, а с управляющими зданием, согласовываем".
DELFI напоминает, что подобный митинг в Вильнюсе уже состоялся в августе. Мэрию призывали вернуть памятную доску на здание библиотеки и вернуть название аллее им. К.Шкирпы.
Напомним, что доку по решению мэра Ремигиюса Шимашюса сняли в конце июля. Дискуссии об уместности этого памятного знака проходили в обществе много лет.
Норейку критикуют за то, что он, занимая должность главы Шяуляйского округа, подписал документы об учреждении гетто и распределении имущества евреев.
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