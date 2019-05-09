Во время мероприятий по случаю дня Европы - в Вильнюсе ждут ограничения

С 19 ч. 9 мая до 6 ч. 13 мая будет запрещено движение транспортных средств на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тимо-Вайжганто. Объехать этот участок можно будет по соседним улицам.