С 19 ч. 9 мая до 6 ч. 13 мая будет запрещено движение транспортных средств на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тимо-Вайжганто. Объехать этот участок можно будет по соседним улицам.
Вильнюсское самоуправление сообщило, что движение будет ограничено из-за мероприятий, посвященных Дню Европы.
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