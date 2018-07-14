Последствия пятничного ливня на улице П. Вилейшё со временем будут ликвидированы.
© DELFI / Karolina Pansevič

"По нашим оценкам, во время ливня на улице П. Вилейшё было размыто более 400 кубических метров почвы, что привело к огромному оползню. Вчера были проверены связи, электроснабжение в настоящее время там отключено", - сказал Довиле Лисаукайте, представитель компании Grinda.

По ее словам, место аварии огорожено, в ближайшем будущем будет решаться, кто и как будет ликвидировать последствия. Как отметила представитель компании Grinda, эта улица не предназначена для движения транспорта, поэтому движение нарушено не будет, неудобства испытают лишь велосипедисты.

Статьи по теме:
В Вильнюсе ливень затопил улицы  (21)
В Каунасе прошел сильный ливень

По данным Д.Лисаускайте, за время ливня было сломано пять деревьев, одно из них упало на автомобиль, произошло восемь затоплений улиц, 28 подтоплений, водомоин и провалов - восемь. Последствия аварии ликвидировали в ночь с пятницы на субботу около пятидесяти сотрудников компании Grinda.

Электроснабжение в Вильнюсе не было нарушено, а в Литве в субботу без электричества остались около 1200 потребителей, сообщил BNS сотрудник пресс-службы оператора распределения электроэнергии Валентас Нявера. Электроснабжение было прервано в Шядуве (около 400 потребителей), в Скуодасском районе (около 300 потребителей).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Погода в Литве по-прежнему будет неприятной (1)

3 июля на погоду в Литве окажет влияние приблизившийся...

Общество

Ушёл из жизни политик Вайдотас Антанайтис

Вайдотас Антанайтис, министр лесного хозяйства первого...

Во время ливня в пятницу в Вильнюсе зафиксировали восемь водомоин и провалов (5)

Последствия пятничного ливня на улице П. Вилейшё со...

Военные и реставраторы будут участвовать в инсценировке Грюнвальдской битвы в Польше (32)

Около пятидесяти литовских солдат и...

Не стало писательницы Видманте Ясукайтите (6)

В субботу утром в Клайпедской больнице после тяжёлой и...

Копия "Литуаники" пролетит над Каунасом во время авиационного фестиваля (21)

На выходных в Каунасе на аэродроме им. С. Дарюса и С....

TOP новостей

Сборная Бельгии обыграла Англию и получила бронзовые медали ЧМ по футболу (4)

Сборная Бельгии победила команду Англии в матче за...

Президент Литвы: пришло время Европе взять свою безопасность в свои руки (174)

Принимая в субботу в Германии вместе с лидерами...

Военные и реставраторы будут участвовать в инсценировке Грюнвальдской битвы в Польше (32)

Около пятидесяти литовских солдат и...

Большая чистка в Twitter: куда исчезли миллионы аккаунтов (7)

И Джастин Бибер, и Дональд Трамп , и Владимир Соловьев...

Трамп: больших ожиданий от встречи с Путиным нет (69)

Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в...