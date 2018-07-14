"По нашим оценкам, во время ливня на улице П. Вилейшё было размыто более 400 кубических метров почвы, что привело к огромному оползню. Вчера были проверены связи, электроснабжение в настоящее время там отключено", - сказал Довиле Лисаукайте, представитель компании Grinda.
По ее словам, место аварии огорожено, в ближайшем будущем будет решаться, кто и как будет ликвидировать последствия. Как отметила представитель компании Grinda, эта улица не предназначена для движения транспорта, поэтому движение нарушено не будет, неудобства испытают лишь велосипедисты.
По данным Д.Лисаускайте, за время ливня было сломано пять деревьев, одно из них упало на автомобиль, произошло восемь затоплений улиц, 28 подтоплений, водомоин и провалов - восемь. Последствия аварии ликвидировали в ночь с пятницы на субботу около пятидесяти сотрудников компании Grinda.
Электроснабжение в Вильнюсе не было нарушено, а в Литве в субботу без электричества остались около 1200 потребителей, сообщил BNS сотрудник пресс-службы оператора распределения электроэнергии Валентас Нявера. Электроснабжение было прервано в Шядуве (около 400 потребителей), в Скуодасском районе (около 300 потребителей).
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