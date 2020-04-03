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Министерство транспорта Литвы меняет порядок прохождения техосмотра на время действия карантина. Если срок действия техосмотра истечет, на его прохождение будет дано еще 30 календарных дней после окончания карантина. Кроме того, установлены требования безопасного прохождения техосмотра во время карантина.
Parodė, kaip sumažino dūmingumą BMW, kuris vos įveikė techninę apžiūrą
Parodė, kaip sumažino dūmingumą BMW, kuris vos įveikė techninę apžiūrą
© Lukas Bartkus

"Из-за распространения коронавируса COVID-19 и действующего в Литве карантина, многих водителей беспокоит вопрос безопасного прохождения техосмотра. Кроме того, находящим в самоизоляции запрещено контактировать с другими людьми. С учетом этой ситуации для обеспечения безопасности контролеров и водителей мы даем возможность отсрочки прохождения техосмотра на месяц после окончания карантина", – сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

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Стоит отметить, что станции техосмотра в карантин работают, поэтому техосмотр можно пройти. В новом порядке техосмотра учитываются требования безопасности работников и клиентов, ограничивается контакт.

В соответствии с новыми правилами, контролер не должен садиться в салон, за исключением случаев, когда необходимо проверить тормозную систему и рулевой механизм. Во время карантина внутреннее оснащение автомобиля проверять не будут, будут оценивать только внешние недочеты. Не будут также проверять наличие огнетушителя, треугольных знаков, наборов для оказания первой помощи.

Техосмотр будут предоставлять и во время карантина, поскольку эта услуга актуальна для бизнеса, занимающегося продажами авто. В остальных случаях, особенно, если речь идет о больных коронавирусом или о тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции, техосмотр можно будет пройти в течение 30 дней после отмены карантина.

Новый порядок введен с 3 апреля.

ru.DELFI.lt
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