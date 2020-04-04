Специалисты по превенции насилия подчеркивают, что в таких случаях важно оказать жертве насилия поддержку. К сожалению, проявляющие насилие лица обычно ограничивают социальный круг общения своей жертвы, например, не разрешают звонить близким,да и в кругу близких бывают те, кто терпимо относится к насилию.
Ситуацию обостряет действующий в Литве карантин – обычно жертва ждет, когда останется одна и тогда ищет помощь. Ждет, например, когда насильник уйдет на работу, а дети – в школу, и тогда, например, сбегает к близким или друзьям. В карантин таких возможностей стало меньше.
Однако важно знать, что есть специалисты, которые придут на помощь. Звонить можно по номеру 112.
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