Во время карантина рынки в регионах Литвы едва выживают

На вопрос, каким секторам сложнее всего, собеседница сказала, что именно эта вторая волна более глубокая и опасная.

"Наверное, сложно отрицать, что малый бизнес сейчас, независимо от сферы деятельности, организации бизнеса сейчас сталкивается с проблемами. Кризис вызвал большие проблемы как во время первого, так и во время этого карантина, поскольку второй карантин опаснее для малого бизнеса, для самозанятых.

Люди почувствовали угрозу, ведь сейчас много случаев коронавируса, люди напуганы, потребление уменьшилось, менялись потребности. Карантин подействовал на потребности людей. Люди реже ходят в магазины, реже бывают в общественных местах. Сказать, что кому-то сейчас легко – было бы неправильно, карантин повлиял на все сферы, прямо или косвенно, но повлиял", – сказала собеседница.

По ее словам, во время первого карантина многих самозанятых спасли выплаты, сейчас о такой помощи не говорят.

"Мы как ассоциация подали две заявки, у нас была конференция с Министерством экономики, мы выступили с аргументами в пользу помощи самозанятым. Работники сектора услуг, как я и говорила, получают на 50-60% меньше заказов. Те, кто занимается производством, не могут производить, поскольку некому сбывать продукцию. Продукция малого бизнеса не поставляется в ТЦ, ею торгуют в небольших магазинах и на рынках", – сказала она.

"Может, немного легче тем, кто торгует продуктами, но и там ситуация иная. Люди спешат, идут в ТЦ, чтобы купить все в одном месте, ведь в маленьких магазинах ассортимент небольшой. Объемы торговли снизились. На прошлой неделе мы проехались по разным рынкам Литвы, не в Вильнюсе и Каунасе, в регионах – рынки пустые, люди напуганы, как выжить, не знают", – сказала Сорокене.

По ее словам, власти просят выплатить самозанятым по 257 евро и подумать о льготах на аренду.

"В день на рынок приходят 5-6 человек, а торговцев 15-20. Они не могут реализовать товар. Поэтому мы ждем решения правительства, парламента, чтобы людям назначили выплаты", – сказала Сорокене.

"Если не получим помощи, в Литве случиться трагедия", – прибавила собеседница.