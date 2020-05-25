Самые большие средние зарплаты – 21 892 евро "на бумаге" – выплатила своим 8 работникам компания Google Lithuania. Вероятно, компания выплатила премии, поскольку в марте средняя зарплата в компании была 7110 евро "на бумаге".
На втором месте – производитель железобетонных конструкций Concretus grupė. Своим 7 работникам в апреле она заплатила по 18 695 евро (в марте зарплата была 4978 евро).
На третьем месте – ABB Power Grids Estonia AS, 4 ее работника в среднем получили по 17 123 евро (в марте 5000 евро).
Компания Viessmann своим 10 работникам в апреле выплатила в среднем по 15 000 евро (в марте 7900 евро).
По 15 000 евро своим 6 работникам заплатила компания Merck Serono (в марте 5000 евро).
На шестом месте – энергетическая компания Inter RAO Lietuva, которая заплатила 23 работникам по 14 347 евро.
Далее идет компания Inhus Group, которая заплатила своим 17 работникам в среднем по 14 050 евро (в марте 2600 евро).
Компания Eurovia CS своим 4 работникам в среднем заплатила по 13 473 евро (в марте 2900 евро).
Десятое место разделяют две компании IMI.VC Advisors (4 работника) и Danfoss (14 работников) - в среднем работники получили по 11 746 евро.
Средняя зарплата в Литве в четвертом квартале 2019 г. составила 1358,6 евро.
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