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За три месяца карантина полиция оштрафовала более 3000 человек за его несоблюдение.
Во время карантина полиция оштрафовала за нарушения более 3 000 человек
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Всего 3120 протоколов", - сказал BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, те, кто заплатил в течение двух недель, были оштрафованы на половину минимального штрафа - 250 евро. По поводу тех, кто оплачивает позже, решения принимаются индивидуально.

"На сегодняшний день заплатили 1,1 тысячи человек", - сказал представитель полиции.

По словам Р. Матониса, наиболее распространенными нарушениями были сборы компаний, несоблюдение самоизоляции или не ношение масок.

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Так же было начало 13 досудебных расследований из-за нарушений правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями, которые прописаны в Уголовном кодексе.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тысячи евро за нарушения режима карантина, от 1,5 тысячи до 6 тысяч евро для юридических лиц или других ответственных лиц. В первый раз назначается половина минимального штрафа.

В начале апреля были приняты поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые увеличили штрафы за нарушения карантина и расширили круг лиц, которые могут наказывать за такие нарушения. До этого за нарушения правил карантина могли наказывать Национальный центр общественного здравоохранения и муниципальные администрации, но теперь полиция и военная полиция, Служба общественной безопасности и пограничники могут делать то же самое.

Карантин для борьбы с распространением коронавируса в Литве был введен 16 марта и продолжался до 16 июня.

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