Во время карантина полиция оштрафовала за нарушения более 3 000 человек

"Всего 3120 протоколов", - сказал BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, те, кто заплатил в течение двух недель, были оштрафованы на половину минимального штрафа - 250 евро. По поводу тех, кто оплачивает позже, решения принимаются индивидуально.
"На сегодняшний день заплатили 1,1 тысячи человек", - сказал представитель полиции.
По словам Р. Матониса, наиболее распространенными нарушениями были сборы компаний, несоблюдение самоизоляции или не ношение масок.
Так же было начало 13 досудебных расследований из-за нарушений правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями, которые прописаны в Уголовном кодексе.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тысячи евро за нарушения режима карантина, от 1,5 тысячи до 6 тысяч евро для юридических лиц или других ответственных лиц. В первый раз назначается половина минимального штрафа.
В начале апреля были приняты поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые увеличили штрафы за нарушения карантина и расширили круг лиц, которые могут наказывать за такие нарушения. До этого за нарушения правил карантина могли наказывать Национальный центр общественного здравоохранения и муниципальные администрации, но теперь полиция и военная полиция, Служба общественной безопасности и пограничники могут делать то же самое.
Карантин для борьбы с распространением коронавируса в Литве был введен 16 марта и продолжался до 16 июня.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Этот летний сезон стал тормозом для работников курортов: мечта заработать на машину уплыла (46)
"Я вообще не знал, буду ли работать этим летом. План...
"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (24)
Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....
Все устали от карантина? Google рассказал, где во время пандемии находились жители Литвы и других стран (12)
Режим карантина действовал в Литве три месяца, на этот...
В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь" (268)
В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла...
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (4)
Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...