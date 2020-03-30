Во время карантина – особые льготы для водителей: полиция не будет наказывать даже за просроченное удостоверение

Также приняты исключение в связи с просроченными водительскими удостоверениями, сказала BNS министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Мы приняли решение не наказывать водителей, которые не поменяли шипованную резину на летнюю из-за карантина, дается разумный срок на ее смену. И еще, это касается просроченных водительских удостоверений: если у пожилого человек нет компьютера, его тоже никто не будет штрафовать", – сказала министр.

По словам Тамашунене, министерство также разрешило временно забирать документ не самому человеку, а его членам семьи - не нужно даже письменной доверенности.

"Мы приняли внутренние решения, что паспорт, карту идентификации личности могут забрать близкие и члены семьи, чтобы пожилые люди, которым надо было поменять документ, не ходили в миграционное отделение, чтобы было меньше контактов, это могут сделать молодые люди, у которых есть маска, они быстрее выполнят такую процедуру", – сказала она.

Тамашунене подтвердила, что министерство предлагает правительству полностью отказаться от доставки граждан в Литву на паромах и на самолетах. Сообщивший об этом ранее премьер Саулюс Сквернялис сказал, что желающим вернуться домой дали достаточно времени, но не исключил, что могут быть индивидуальные исключения.

Тамашунене заметила, что решение о паромах было принято с учетом информации полиции о том, что в минувшие выходные в Клайпеду прибыли 7 паромов, в основном с легковыми автомобилями и пассажирами.

В Литве 16 марта был введен карантин, закрыты границы, разрешалось приезжать только гражданам Литвы и уезжать иностранцам.