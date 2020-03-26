"Одинокие пенсионеры, больные и инвалиды – особенно те, о ком некому позаботиться. Наши волонтеры ежедневно общаются с пенсионерами и видят, что, не подвергая себя опасности, они не могут приобрести необходимые лекарства. Поэтому при сотрудничестве с сетью Gintarinė vaistinė мы организуем им доставку лекарств на дом", – сказала представитель инициативы Индре Нарушявичюте.
Пенсионеры сами или через волонтеров могут заказать лекарства в аптеке по бесплатному телефону.
"Если надо, волонтеры позаботятся о выписке электронного рецепта и в тот же день доставят лекарства на дом, соблюдая все необходимые предосторожности", – сказала Нарушявичюте.
Глава Gintarinės vaistinė Рута Багдонавичене сказала, что провизоры рекомендуют пенсионерам ни в коем случае не ходить в аптеки, лучше воспользоваться услугами волонтеров.
Пенсионеры и люди из группы риска могут заказать лекарства по номеру 8-800-80006 в рабочие дни с 9 до 17 ч. Заказ собирают в течение часа. Волонтер или другой человек, который хочет помочь пенсионеру, заберет заказ и доставит на дом.
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