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В Литве растет число зараженных коронавирусом, поэтому пенсионеры, отправляющиеся за лекарствами в аптеки подвергают себя значительному риску. Волонтеры гражданской инициативы "Вместе мы сильны" вместе с волонтерами других организаций и мэрий на всей территории Литвы организуют доставку лекарств на дом.
Vaistininkas
Vaistininkas
© Shutterstock

"Одинокие пенсионеры, больные и инвалиды – особенно те, о ком некому позаботиться. Наши волонтеры ежедневно общаются с пенсионерами и видят, что, не подвергая себя опасности, они не могут приобрести необходимые лекарства. Поэтому при сотрудничестве с сетью Gintarinė vaistinė мы организуем им доставку лекарств на дом", – сказала представитель инициативы Индре Нарушявичюте.

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Пенсионеры сами или через волонтеров могут заказать лекарства в аптеке по бесплатному телефону.

"Если надо, волонтеры позаботятся о выписке электронного рецепта и в тот же день доставят лекарства на дом, соблюдая все необходимые предосторожности", – сказала Нарушявичюте.

Глава Gintarinės vaistinė Рута Багдонавичене сказала, что провизоры рекомендуют пенсионерам ни в коем случае не ходить в аптеки, лучше воспользоваться услугами волонтеров.

Пенсионеры и люди из группы риска могут заказать лекарства по номеру 8-800-80006 в рабочие дни с 9 до 17 ч. Заказ собирают в течение часа. Волонтер или другой человек, который хочет помочь пенсионеру, заберет заказ и доставит на дом.

ru.DELFI.lt
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