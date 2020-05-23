Во время карантина дважды менялся порядок хранения посылок

Женщина сказала, что купила через Aliexpress детские товары в Турции, посылки пришли 22 марта и 1 апреля. Ее об этом информировали.

Поскольку она одна воспитывает малолетнего ребенка, женщина на сайте компании поинтересовалась сроками хранения посылок и нашла информацию, что их хранят 30 дней. Однако через некоторое время она снова получила сообщение о том, что должна забрать посылки. После этого она написала эл. письмо, чтобы выяснить, сколько времени у нее есть. Ее якобы заверили, что посылки будут хранить до конца карантина.

Женщина не стала ничего предпринимать и тогда, когда Aliexpress автоматически подтвердил факт получения товаров.

Однако, когда она пришла на почту, узнала, что посылки высланы обратно в Турцию. Она уверяет, что о таком исходе ее не предупреждали.

Представитель "Литовской почты" Вада Будрене сказала, что когда объявили карантин, компания изменила порядок доставки писем и посылок, чтобы обеспечить безопасность клиентов и работников. В начале карантина решили, что посылки будут хранить до конца карантина (тогда он действовал до 1 мая). Но когда началось смягчение карантина, порядок изменили.

Будрене уверяет, что все клиенты, чьи посылки лежали на почте дольше положенного срока, получили уведомления, если на посылке был номер телефона - смс-сообщения, в иных случаях - по почте.

После получения такого уведомления посылку можно было забрать в течение 7 дней.

Поскольку читатель не захотела предъявить номер посылки, Будрене не могла сказать, выслали ли ей уведомление.

По словам Будрене, сейчас, как и прежде, посылки хранят не дольше 30 дней.