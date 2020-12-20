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Во время карантина помощи также могут ожидать люди, которые могут позаботиться о себе, но находятся в группе риска. Министерство социальной защиты и труда призывает людей не откладывать и обращаться до праздников, сообщает радио LRT.
Во время карантина больше пожилых людей могут рассчитывать на помощь
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если люди, которым не предоставляются социальные услуги, потому что они работают не по найму, хотя в преклонном возрасте - они могут обратиться через муниципалитет, указав, что им нужна помощь, например, в получении еды, лекарств, уплате налогов", - заявила заведующая отделом услуг Министерства социальных дел Виолетта Толейкене.

По ее словам, услуги предоставляются с соблюдением всех требований безопасности.

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