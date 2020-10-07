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На парламентских выборах досрочно голосовал патриарх консерваторов Витаутас Ландсбергис. Он признал, что рейтинговал кандидатов. Политик акцентировал важность честной политики, а не названий партии.
Во время голосования Витаутас Ландсбергис рейтинговал кандидатов
© DELFI / Andrius Ufartas

на вопрос, рейтинговал ли он кандидатов, Ландсбергис ответил: "Конечно". Но конкретно не сказал, за кого отдал свой голос.

"Знаете, это секрет. Вы хотите, чтобы я раскрыл тайну исповеди", - сказал Ландсбергис.

Говоря об ожиданиях, он сказал, что хотелось бы, чтобы "люди, которые голосуют, больше осознавали, что творится в мире и в Литве, и как надо правильно голосовать".

"Но это лишь мое тайное желание", - сказал Ландсбергис.

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Тем, кого выберут, он желал быть настоящими политиками, которых волнует государство.

"Ведь политика - это государственное дело. И забота о государстве – не дело заботы о своей группе, своем кармане, своей карьере, а о карьере государства – где будет Литва? Вот что должно волновать", - сказал Ландсбергис.

Он сам лично желает, чтобы "у штурвала Литвы стояли честные люди, которых волнует государство".

На вопрос, представляет ли он консерваторов и соцдемов в одной коалиции, он ответил так: "За названием партий всегда скрываются люди. Я очень хочу верить людям, видеть людей, и только потом интересуюсь, к какой партии они относятся. Я бы хотел, чтобы это были настоящие, правильные люди, которые идут праведным путем, как сказано в Священном писании".

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