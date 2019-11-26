Во время Фестиваля света в Вильнюсе будут освещены дворики Старого города

Большая часть инсталляций уже подготовлена. На этот раз внимание уделят литовским деятелям искусства, поэтому их авторы - литовцы.
"Мы продолжим миссию Гедимина (Гедиминаса), начатую 697 лет назад – он своими письмами, а мы световыми инсталляциями пригласим гостей в столицу. Фестиваль несет несколько миссий. Главная – создание праздничного настроения по случаю дня рождения города, раскрытие красоты архитектуры города с помощью освещения. Мы также хотим, чтобы фестиваль стал пространством для роста литовских деятелей искусства, полигоном для проведения испытаний и трамплином в международное пространство", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Фестиваль будет проходить с 24 по 26 января. Согласно подсчетам, первый фестиваль собрал 130 000 человек.
Организаторы обещают новые и необычные инсталляции, которые включат в себя символы города – на прошлом фестивале внимание привлек светящийся меч Гедимина, в этом году освещение подчеркнет еще более заметные объекты.
На первом фестивале продемонстрировали 26 инсталляций из 8 стран мира. Вильнюсский фестиваль света – один из основных акцентов дня рождения столицы Литвы по мере приближения ее 700-летнего юбилея, который будет отмечен в 2023 году.
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