Во время досрочного голосования во 2-м туре выборов в Литве явка выше

Избиратели голосуют немного активнее, чем в первом туре выборов президента - тогда за такой же период досрочно проголосовало 1,85% или 44 тыс. 747 избирателей.
Традиционно самую высокую активность демонстрируют избиратели в курортных городах - уже проголосовало 8,79% избирателей Неринги, 4,68% избирателей Бирштонаса и 3,52% избирателей Паланги.
Во время досрочного голосования во втором туре несколько выше явка в Вильнюсе - столица по явке занимает четвертое место с 2,95%. В первом туре явка вильнюсских избирателей за два первых дня досрочного голосования была 2,47%.
Самая низкая явка наблюдается в Шальчининкском районе – 0,73%, в Шяуляйском районе – 0,92%, а Вильнюсском районе и Пагегяй - 0,93%.
Досрочное голосование во втором туре выборов президента и на выборах ЕП началось в понедельник и будет продолжаться до пятницы. Проголосовать можно в помещениях самоуправлений ежедневно с 8 до 20 часов.
Во вторник досрочно проголосовала и президент Даля Грибаускайте.
В среду началось голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы. Оно будет проходить до пятницы.
Голосование на дому намечено в пятницу и субботу. На дому голосуют избиратели в возрасте старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.
В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.
За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член ейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа, которые в первом туре получили более 30% голосов.
В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.
В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
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