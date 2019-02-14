

"Вы были мэром Вильнюса 11 из 19 лет, что касается расширения города, (…) Вильнюс и его расширение - продукт вашего управления городом. (…) Если взглянуть на такой район, где мне самому долго пришлось жить, как Пяркункемис, была ситуация, когда выдали разрешение на строительство, настроили много домов за Вильнюсом в каком-то поле, без инфраструктуры, школ нет", – задал экс-мэру Артурасу Зуокасу вопрос преподаватель Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис.

Зуокас сказал, что "Пяркункемис - не то, что бы ошибка", просто там было много неблагоприятных обстоятельств.

"Компания, которая должна была инвестировать в инфраструктуру (даже был договор подписан в 2006-2007 гг.) в кризис обанкротилась, но город там еще до конца не проложил дороги, поскольку идут тяжбы в судах, (...) детский сад должен был появиться и другая инфраструктура – все это решается. Могла ли быть менее плотная застройка? Я думаю – да, но с перспектив рынка – там все квартиры раскуплены, а цены не низкие", – сказал Зуокас.

Нынешний мэр Ремигиюс Шимашюс сказал, что "Перкункемис -последствие абсурдного регулирования"

"Это был единственный район, где не было ни одного участка земли для оборудования сквера", – заметил он.

Кандидат в мэры Наглис Путейкис высказался против "пяркункеминизации" и обвинил бывших мэров в том, что они потакают олигархам. Save kaip alternatyvą trims liberalių politinių jėgų kandidatams p