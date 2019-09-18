Этой вестью в фейсбуке поделилась Литовская федерация баскетбола.

"13 сентября после обеда у нашего болельщика, семейного человека Андрюса Радзявичюса в Пекине случился инсульт. Поэтому мы просим всех болельщиков, друзей, близких, добрых людей - все наше общество, которое умеет объединяться, о помощи.

Андрюса немедленно доставили в больницу (Peking Union Medical College Hospital). После обследования консилиум врачей решил, что медикаментозного лечения недостаточно, нужна срочная операция. Вечером того же дня Андрюса прооперировали.

Сейчас он находится в коме и под тщательным присмотром врачей. Врачи не могут сказать, когда Андрюс очнется, и сколько будет длиться лечение, но мы надеемся на лучшее, надеемся, что это произойдет скоро.

Перед поездкой Андрюс застраховался в компании Seesam Vienna Insurance Group, однако выяснилось, что по условиям страховки инсульт - это хроническое заболевание, поэтому компенсируют не больше 7000 евро. Этих денег хватило лишь на первичный осмотр, анализы и операцию.

В больнице на имя Андрюса мы открыли счет, внесли деньги, но каждый день в реанимации обходится в 10 000 юаней (около 1283 евро). За выходные и праздники надо платить двойной тариф.

Лечение продлится несколько месяцев. В больнице с Андрюсом находится его жена Сигвида. Мы очень надеемся, что вы не останетесь равнодушны к этому несчастью. Мы верим, что вы можете помочь в оплате расходов на лечение Андрюса. Каждое, пусть небольшое пожертвование, очень важно для его семьи.

Берегите себя и своих близких.

Благодарим Вас за понимание и помощь.

Счет супруги Андрюса:

Сигвида Радзявичене IBAN: LT613920010087631403

BIC: REVOGB21

Литовские болельщики".