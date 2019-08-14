Во Французских Альпах погиб один из лучших литовских альпинистов

Еще один находившийся с ним альпинист оказался в больнице, однако он получил легкие травмы, поэтому сегодня вечером его должны выписать из больницы. Эту информацию DELFI подтвердил президент Литовской ассоциации альпинизма Кястутис Скрупскялис.
"Могу подтвердить, что Витаутас погиб. Вчера, примерно в обед, констатировали его смерть. Подробности пока не сообщаем, поскольку ведется расследование. Предполагают, что произошел несчастный случай, уже после того, как альпинист спустился с вершины. Подробностей пока нет", – сказал Скрупскялис.
По его словам, альпинисты уже спустились вниз, оставалась самая легкая часть маршрута – тогда и произошло несчастье. Он заметил, что несчастье произошло во время самостоятельного восхождения троих опытных альпинистов.
"Все они - опытные альпинисты. Несчастье произошло во время отпуска", – сказал Скрупскялис.
Вместе с Мажейкяй в горы ходил Эдвинас Г. - он получил незначительные травмы, и Илона А. (женщина не пострадала).
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