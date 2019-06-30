В горах Франции в субботу погиб президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Витаутас Скруйбис. Это подтвердил находящийся во Франции президент Каунасского спортивного авиационного клуба "Полёт вместе" Дарюс Лукошявичюс.
Užuojauta
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По его словам, обстоятельства происшествия в данное время выясняют сотрудники французской правозащиты.

Вице-президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Робертас Песлякас позже подтвердил, что несчастье произошло во время самостоятельной тренировки В. Скруйбиса.

В. Скруйбис был избран президентом Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов в марте 2018 года.

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