По его словам, обстоятельства происшествия в данное время выясняют сотрудники французской правозащиты.

Вице-президент Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов Робертас Песлякас позже подтвердил, что несчастье произошло во время самостоятельной тренировки В. Скруйбиса.

В. Скруйбис был избран президентом Литовской федерации спорта с использованием дельтапланов и парапланов в марте 2018 года.