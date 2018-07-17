В Вильнюсе, во дворе президентского дворца 17 июля состоится летняя встреча с семьями, воспитывающими усыновленных и взятых под опеку детей.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

На праздник съедется больше 300 детей, их опекунов и родителей.

Участники праздника будут делиться опытом, общаться с послами "За безопасную Литву" братьями художниками Ремигиюсом и Альгирдасом Гатавяцкасами, будут слушать песни в исполнении Видаса Барейкиса. Собравшихся ждут разные игры и развлечения, выступления военных Литовской армии, кинологов, Союза стрелков, как и в прошлом году состоится конкурс на самый вкусный пирог.

По последним данным, в Литве в семьях опекают 5535 детей, в прошлом году 139 усыновили. В домах опеки сейчас растут 2660 детей, но за последние год их число сократилось на треть.

С участниками праздника встретится и президент Литвы Даля Грибаускайте. Литва поставила перед собой задачу к 2020 г. упразднить детские дома и разместить лишившихся родителей детей в семьях, вернуть их биологическим родителям.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

После ливней погода приготовила Литве сюрприз

Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...

После ливней тщательно следят за состоянием горы Гедиминаса (8)

Несмотря на дождливую погоду, состояние горы...

Во дворе президентского дворца состоится встреча с семьями (6)

В Вильнюсе , во дворе президентского дворца 17 июля...

Парламент Литвы продает автомобиль, на котором в свое время ездил спикер Юршенас (7)

Парламентская канцелярия продает с аукциона...

Глава МВД Литвы: визит папы Римского пройдет спокойно и безопасно

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал,...

TOP новостей

Приближается самый рискованный этап закрытия ИАЭС: не знают, что найдут в реакторе (35)

В 2023 г. запланированы работы по демонтажу реактора...

После ливней погода приготовила Литве сюрприз

Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...

Влиятельный журнал Forbes назвал Литву чудесной страной, которую стоит посетить (17)

В издании Forbes американец Джим Добсон поделился своими...

История дома в Каунасе: стены напоминают о повседневности, которая обернулась трагедией (10)

В каунасском районе Вилиямполе невозможно не заметить...

В сентябре в Литве может появиться новая правящая коалиция (2)

В сентябре в Литве может появиться новая правящая...