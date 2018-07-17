На праздник съедется больше 300 детей, их опекунов и родителей.
Участники праздника будут делиться опытом, общаться с послами "За безопасную Литву" братьями художниками Ремигиюсом и Альгирдасом Гатавяцкасами, будут слушать песни в исполнении Видаса Барейкиса. Собравшихся ждут разные игры и развлечения, выступления военных Литовской армии, кинологов, Союза стрелков, как и в прошлом году состоится конкурс на самый вкусный пирог.
По последним данным, в Литве в семьях опекают 5535 детей, в прошлом году 139 усыновили. В домах опеки сейчас растут 2660 детей, но за последние год их число сократилось на треть.
С участниками праздника встретится и президент Литвы Даля Грибаускайте. Литва поставила перед собой задачу к 2020 г. упразднить детские дома и разместить лишившихся родителей детей в семьях, вернуть их биологическим родителям.
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