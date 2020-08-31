Во дворе президентского дворца Науседа встретится с молодыми учителями

"Президент будет интересоваться, почему они выбрали такую карьеру и так будет поощрять молодежь выбирать профессию учителя", – сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По его словам, президентская служба положительно оценивает количество молодых людей, выбравших профессию учителя в этом году.

"Тенденция позитивная, ведь сегодня этот путь выбрало больше молодежи", – сказал Бубнялис.

По сравнению с прошлым годом на педагогическое отделение поступило почти в два раза больше молодых людей.