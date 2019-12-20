Во дворе Лукишкской тюрьмы оборудовали альтернативное рождественское пространство

"Призываю посмотреть на альтернативный Вильнюс, на открытое историческое пространство, отличающееся особой архитектурой, которая красиво подсвечена разными цветами. Бывшая закрытая зона становится открытым пространством разных творческих экспериментов, приобретает новое лицо. Призываю не пропустить возможность и включить этот двор в свой рождественский маршрут по столице", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.

По словам одного из авторов идеи, координатора проекта Дарюса Купляускаса, в этом году начинается традиция Альтернативного рождественского дворика, эта традиция будет продолжаться из года в год, ежегодно будет освобождаться новое, прежде заброшенное пространство.

Во дворе можно будет увидеть интерактивные качели, созданные Павлом Волгиным.

Альтернативный рождественский дворик будет открыт для всех желающих до 5 января с 16 до 22 ч. (не будет работать 23-24 и 30-31 декабря).

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