Жители многоквартирного дома на ул. Няндрес в Паневежисе очень удивились, увидев во дворе под деревьями грибы. И не какие-нибудь поганки, а дубовики. Фотограф Виргиниюс Бенашас уже думает, что делать с этими красавцами.
"Они такие красивые, что я сначала подумал - ненастоящие, но нет! Посмотрел в интернете - это дубовики. Насчитал не меньше 13, а было еще множество маленьких", – сказал Бенашас.
Он попросил 80-летнюю соседку присмотреть за "урожаем", чтобы он не попал кому-нибудь в суп. А жители дома пока думают, что с ними делать.
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