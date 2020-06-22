Жители многоквартирного дома на ул. Няндрес в Паневежисе очень удивились, увидев во дворе под деревьями грибы. И не какие-нибудь поганки, а дубовики. Фотограф Виргиниюс Бенашас уже думает, что делать с этими красавцами.

"Они такие красивые, что я сначала подумал - ненастоящие, но нет! Посмотрел в интернете - это дубовики. Насчитал не меньше 13, а было еще множество маленьких", – сказал Бенашас.

Он попросил 80-летнюю соседку присмотреть за "урожаем", чтобы он не попал кому-нибудь в суп. А жители дома пока думают, что с ними делать.

P. Židonio nuotr.