"Все близкие в шоке. Еще накануне я с ней говорила, она сказала, что ей трудно дышать, я спросила, проверяли ли ее на коронавирус, а она мне: "что ты, здесь только молодых проверяют". Когда я узнала, что она умерла, у меня не было сомнений, что это коронавирус", – сказала молодая женщина.

Сама она с семьей находится в режиме самоизоляции, поскольку отдыхала на Тенерифе еще до того, как в Литве начали фиксировать случаи заболевания коронавирусом. После возвращения они ни с кем из родственников не встречались, к бабушке тоже не ездили.

"Мы бережем близких, еду нам оставляют под дверью, никуда не ходим, общаемся по телефону и по интернету", – сказала живущая в Вильнюсе женщина.

В последний раз в живую она виделась с бабушкой осенью прошлого года.

"Если бы не вирус, она была бы жива. Она разгадывала кроссворды, читала книги, делала кофе с помощью кофемашины и общалась с близкими по скайпу – такой была бабушка", – рассказала внучка.

Некоторые близкие покойной живут за границей, но они в Литву не возвращались, поэтому возможность заражения от близких исключена. У женщины подозревали воспаление легких, ее лечили антибиотиками, но потом диагноз не подтвердился, больше никто ничего не выяснял.

Домой ее выпустили в плохом состоянии, она постоянно кашляла, не могла ходить, об этом рассказала родственница, которая привезла ее домой, она и вызвала скорую.

Женщина сказала, что родственники, которые видели бабушку последними, сейчас в шоке. На врачах, приехавших за бабушкой, не было никакой защитной одежды.

Близкие покойной поражены халатностью и безответственностью врачей, отпустивших домой пациента в таком состоянии после того как у врача установили коронавирус (COVID-19). Женщину, которая провела с бабушкой последний день ее жизни, также не проверяют, пока не появились симптомы.