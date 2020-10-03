Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха

"2–4 октября концентрация твердых частиц в воздухе будет повышенной, поэтому просим жителей избегать активной физической деятельности, меньше времени проводить на улице, не жечь костры", – сказано в сообщении.

Тех, кто почувствует недомогание, просят обращаться к врачам.

Специалисты рекомендуют не выходить из дома или находиться на улице в масках.

"Если вы находитесь на улице, надо надевать маску, респиратор или любое самодельное средство защиты", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

Статьи по теме: Во всей Литве фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха, жителям рекомендуют не выходить на улицу

"Важно на улице снизить физическую нагрузку – не бегать, отказаться от быстрой езды на велосипеде и другой физической деятельности, если она вызывает затруднение дыхания", - сказала специалист.

"Особых осадков не ожидается, поэтому, вероятно, ситуация не изменится, уровень загрязнения останется высоким", – сказал BNS заведующая отделом оценки качества воздуха Вилма Бимбайте.

Она сказала, что в субботу во второй половине дня концентрация твердых частиц немного уменьшится, но все равно уровень загрязнения останется высоким. Ситуацию улучшат более обильные осадки, которые прогнозируют в воскресенье.

По словам специалистов, загрязнение воздуха не только местного происхождения, южный, юго-восточный ветер несет загрязнения из юго-западной части России и юго-восточной Украины, где наблюдаются лесные пожары.