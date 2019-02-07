В это время у животных растут рога, а для их роста нужна соль, поэтому они лижут соленое дорожное покрытие, раскапывают кучи песка, сваленные у дорог.

Водителей просят быть предельно внимательными, чтобы избежать столкновения с этими животными, особенно в темное время суток. Поэтому рекомендуется выбирать безопасную скорость.