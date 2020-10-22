В октябре компания "Вильнюсские теплосети" начинает проверку герметичности теплосетей и теплового оборудования с помощью специального красителя – он позволяет выявить проблемное оборудование и оперативно заменить его. В пресс-релизе сказано, что краситель залили сегодня, поэтому жители, заметившие изменение цвета воды, должны сообщить об этом администратору дома и теплосетям.

"Если жители заметили, что из крана течет зеленая вода, значит оборудование в доме негерметичное и в систему попадает теплофикационная вода. Об этом необходимо информировать администратора дома", – сказал представитель "Вильнюсских теплосетей" Альгимантас Садаускас.

Для проведения проверки используется специальный ксантеновый краситель флуоресцеин, одобренный Государственной службой общественного здравоохранения. Этот краситель, по словам Садаускаса, не представляет опасности для здоровья.

"Мы очень просим жителей информировать о зеленой воде не только администратора дома, но и наш центр обслуживания клиентов по номеру 19118. Также просим информировать о зеленой воде не только в быту, но и на улице, на дороге или где-то еще. Благодаря помощи жителей мы сможем быстрее устранить дефекты и дешевле и качественнее предоставлять услуги вильнюсцам", – сказал директор департамента по обслуживанию клиентов компании Лауринас Якубаускас.