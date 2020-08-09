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В Клайпедском порту, около причала Зимнего порта, в воскресенье, около 6 ч. утра, было замечено нефтяное пятно, сообщает дирекция Клайпедского порта.
Вниманию отдыхающих: в Клайпедском порту замечены загрязнения
© DELFI / Orestas Gurevičius

Диспетчеры информировали об этом ответственные ведомства, на место выслан катер Zunda для сбора загрязнений.

В месте, где были зафиксированы загрязнения, установили заграждения длиной 150 м, загрязнения собирают, пятно локализовано. На помощь катеру вышло судно Naras.

Специалисты выясняют происхождение загрязнений и их количество. Между тем компания "Клайпедские пляжи" (Klaipėdos paplūdimiai) на своей странице в фейсбуке сообщает, что отдыхающим не рекомендуют купаться в море.

"На всех пляжах висит красный флаг, в результате аварии ночью в порту произошла утечка дизельного топлива. Купаться в море не рекомендуется", – сказано в сообщении.

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