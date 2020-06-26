aA
26 июня поступило сообщение о том, что вода на пляжах в Смильтине не отвечает нормам гигиены, поэтому купаться там запрещено.
I Smiltynės paplūdimys // „WeLoveLithuania“ nuotr.
I Smiltynės paplūdimys // „WeLoveLithuania“ nuotr.

Сообщается, что исследования воды были проведены 19 июня 2020 года.

На пляжах в Мелнраге и Гируляй купаться можно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

A. Goštauto gatvės kiemas Daugiabučio kiemas

Жители возмущены: стоянка около дома неожиданно стала платной (24)

При покупке квартиры в Вильнюсе актуален вопрос...

Годовщина смерти президента Бразаускаса: на официальной церемонии не было дочерей и вдовы

На Антакальнисском кладбище по случаю годовщины смерти...

В Литве увеличатся налоги для тех, кто сдает в аренду больше одной квартиры (20)

С 1 июля на каждый объект арендуемой недвижимости надо...

Экономист: это был самый непродолжительный кризис в истории Литвы (9)

Жители не переживают из-за своего финансового...

Работник больницы и ребенок заболели коронавирусом, в центре внимания - детсад (1)

За прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у...

|Maža didelių žinių kaina