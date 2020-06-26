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26 июня поступило сообщение о том, что вода на пляжах в Смильтине не отвечает нормам гигиены, поэтому купаться там запрещено.
Сообщается, что исследования воды были проведены 19 июня 2020 года.
На пляжах в Мелнраге и Гируляй купаться можно.
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