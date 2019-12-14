Клайпедский муниципалитет сообщает, что все находящиеся в городе таблички с зелеными стрелками будут сняты до 1 января 2020 г. Муниципалитет указал, что это, возможно, уменьшит пропускную способность большинства светофоров, но увеличит уровень безопасности.
Пропускную способность отчасти компенсирует упразднение 75 пункта ПДД с 1 ноября 2019 года. С 1 ноября водители могут поворачивать на зеленый свет даже тогда, когда не горит зеленая стрелка поворота в специальной секции.
Водители должны обратить внимание на то, что когда горит дополнительная секция со стрелкой, разрешающей поворот направо, никакой помехи не будет, а при маневре без этой горящей стрелки водитель должен убедиться в том, что путь свободен и пропустить как пешеходов, велосипедистов, так и другие транспортные средства.
По словам представителей Клайпедского муниципалитета, упразднение табличек с зелеными стрелками, будет сопровождаться как краткосрочными так и долгосрочными средствами улучшения движения. Они сказали, что уже готовят специальные схемы, покупают необходимое оборудование. Будут установлены новые пульты управления светофорами, изменят разметку, дополнительные полосы для поворота направо. Их осуществят с января по апрель и позже.
Мэрия подготовила краткосрочные способы улучшения движения на некоторых перекрестках.
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Х.Манто на ул. Лепу (в сторону проспекта Шяурес):
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с проспекта Шяурес на ул. Кретингос (в сторону ул. Паневежё):
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Лиепоёс на ул. П.Лидейкё:
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. П.Лидейкё на ул. Х.Манто:
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Смильтялес на проспект Тайкос:
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Найкупес на ул. Миниёс (в сторону проспекта Балту):
Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Пилес на ул. Миниёс:
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