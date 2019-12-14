Согласно новой редакции Правил дорожного движения, с 1 января 2020 г. не будет действовать 76 пункт, а это значит, что не останется зеленых стрелок, прикрепленных к красному сектору светофора.
Šviesoforas

Клайпедский муниципалитет сообщает, что все находящиеся в городе таблички с зелеными стрелками будут сняты до 1 января 2020 г. Муниципалитет указал, что это, возможно, уменьшит пропускную способность большинства светофоров, но увеличит уровень безопасности.

Пропускную способность отчасти компенсирует упразднение 75 пункта ПДД с 1 ноября 2019 года. С 1 ноября водители могут поворачивать на зеленый свет даже тогда, когда не горит зеленая стрелка поворота в специальной секции.

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Водители должны обратить внимание на то, что когда горит дополнительная секция со стрелкой, разрешающей поворот направо, никакой помехи не будет, а при маневре без этой горящей стрелки водитель должен убедиться в том, что путь свободен и пропустить как пешеходов, велосипедистов, так и другие транспортные средства.

По словам представителей Клайпедского муниципалитета, упразднение табличек с зелеными стрелками, будет сопровождаться как краткосрочными так и долгосрочными средствами улучшения движения. Они сказали, что уже готовят специальные схемы, покупают необходимое оборудование. Будут установлены новые пульты управления светофорами, изменят разметку, дополнительные полосы для поворота направо. Их осуществят с января по апрель и позже.

Мэрия подготовила краткосрочные способы улучшения движения на некоторых перекрестках.

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Х.Манто на ул. Лепу (в сторону проспекта Шяурес):

H. Manto g. – Liepų g. sanktyža
H. Manto g. – Liepų g. sanktyža
© Klaipėdos savivaldybė

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с проспекта Шяурес на ул. Кретингос (в сторону ул. Паневежё):

Šiaurės pr. – Kretingos g. sanktyža
Šiaurės pr. – Kretingos g. sanktyža
© Klaipėdos savivaldybė

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Лиепоёс на ул. П.Лидейкё:

H. Manto g. – Lideikio g. sankryža
H. Manto g. – Lideikio g. sankryža
© Klaipėdos savivaldybė

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. П.Лидейкё на ул. Х.Манто:

H. Manto g. – Lideikio g. sankryža
H. Manto g. – Lideikio g. sankryža
© Klaipėdos savivaldybė

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Смильтялес на проспект Тайкос:

Taikos pr. – Smiltelės g. sankryža
Taikos pr. – Smiltelės g. sankryža
© Klaipėdos savivaldybė

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Найкупес на ул. Миниёс (в сторону проспекта Балту):

Naikupės g. – Minijos g. sankryža
Naikupės g. – Minijos g. sankryža
© Klaipėdos savivaldybė

Устанавливают дополнительную секцию для поворота направо с ул. Пилес на ул. Миниёс:

Pilies g. – Minijos g. – Sausio 15-osios g. sankryža
Pilies g. – Minijos g. – Sausio 15-osios g. sankryža
© Klaipėdos savivaldybė
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