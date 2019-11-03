Утром 4 ноября военная техника будет перемещаться по маршрутам Рукла-Вевис-Майшягала-Пабраде и Рукла-Укмерге-Майшягала-Пабраде, а также более мелкие колонны из Каунаса и Радвилишкиса. С 5 ноября большинство участников учений в полигон С. Жукаускаса отправится из Алитуса, меньшая часть - из Руклы.
Основной этап учений Geležinis vilkas 2019-II продлится до 18 ноября, и ожидается, что техника вернется в место постоянной дислокации 18-22 ноября. Всего в учениях примут участие около 1000 единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, техника и административный транспорт.
Все колонны будут сопровождаться бригадами Военной полиции Вооруженных сил Литвы, поэтому водителей просят быть внимательными и понимающими на дороге.
Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (13)
В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...
Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (95)
Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...
План Матийошайтиса становится реальностью: муниципалитет Каунаса уже готовит документы для присоединения территорий (11)
Муниципалитет города Каунаса , который стремится...
Под Вильнюсом - экстремальный мост через реку Нерис: не все решились бы прогуляться по нему (45)
Один из самых экстремальных мостов в Литве под...
TOP новостей
Антанавичюс: Только кризис может остановить изменения в Шнипишкес (2)
После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашис объявил,...
Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (13)
В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...
Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (95)
Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...
Трудно распрощаться: около 447 миллионов литов еще не обменено (9)
Спустя почти пять лет после введения евро, жители Литвы...