Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в понедельник с участием почти 4000 военнослужащих из 11 стран НАТО. Участники привезут около 1000 единиц военной техники на учебный полигон генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. По данным Вооруженных сил Литвы, наибольшая интенсивность движения на дорогах Литвы ожидается 4 и 5 ноября.
© DELFI / Karolina Pansevič

Утром 4 ноября военная техника будет перемещаться по маршрутам Рукла-Вевис-Майшягала-Пабраде и Рукла-Укмерге-Майшягала-Пабраде, а также более мелкие колонны из Каунаса и Радвилишкиса. С 5 ноября большинство участников учений в полигон С. Жукаускаса отправится из Алитуса, меньшая часть - из Руклы.

Статьи по теме:
В Литву прибыли американские танки  (178)
Сменился командующий размещенной в Литве боевой группы сил НАТО  (9)

Основной этап учений Geležinis vilkas 2019-II продлится до 18 ноября, и ожидается, что техника вернется в место постоянной дислокации 18-22 ноября. Всего в учениях примут участие около 1000 единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, техника и административный транспорт.

Все колонны будут сопровождаться бригадами Военной полиции Вооруженных сил Литвы, поэтому водителей просят быть внимательными и понимающими на дороге.

Статьи по теме:

Литовские солдаты будут учиться уничтожать воздушные цели над Балтийским морем (18)

В понедельник на берегу Балтийского моря начнутся...

Общество

Погода в Литве: ожидается сильный ветер и дождь

В воскресенье погоду в Литве будет определять...

Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (13)

В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...

Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (95)

Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...

План Матийошайтиса становится реальностью: муниципалитет Каунаса уже готовит документы для присоединения территорий (11)

Муниципалитет города Каунаса , который стремится...

Под Вильнюсом - экстремальный мост через реку Нерис: не все решились бы прогуляться по нему (45)

Один из самых экстремальных мостов в Литве под...

TOP новостей

Антанавичюс: Только кризис может остановить изменения в Шнипишкес (2)

После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашис объявил,...

Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (13)

В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...

Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (95)

Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...

Погода в Литве: ожидается сильный ветер и дождь

В воскресенье погоду в Литве будет определять...

Трудно распрощаться: около 447 миллионов литов еще не обменено (9)

Спустя почти пять лет после введения евро, жители Литвы...