Утром 4 ноября военная техника будет перемещаться по маршрутам Рукла-Вевис-Майшягала-Пабраде и Рукла-Укмерге-Майшягала-Пабраде, а также более мелкие колонны из Каунаса и Радвилишкиса. С 5 ноября большинство участников учений в полигон С. Жукаускаса отправится из Алитуса, меньшая часть - из Руклы.

Основной этап учений Geležinis vilkas 2019-II продлится до 18 ноября, и ожидается, что техника вернется в место постоянной дислокации 18-22 ноября. Всего в учениях примут участие около 1000 единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, техника и административный транспорт.

Все колонны будут сопровождаться бригадами Военной полиции Вооруженных сил Литвы, поэтому водителей просят быть внимательными и понимающими на дороге.