12 декабря вильнюсцы заметили, что на территории закрытой Лукишкской тюрьмы проводят какие-то работы – разбирают крышу, которая накрывала дворик.

Люди стали интересоваться, что происходит – может, что-то оборудуют, может, идет подготовка к съемкам или это дело рук вандалов?

DELFI обратился за комментарием к Вильнюсской колонии, которая сейчас управляет тюрьмой. Выяснилось, что вандалы тут ни причем.

"В бывшей тюрьме демонтируют некоторые элементы, появившиеся в 2014-2018 гг., они не являются архитектурной ценностью, кроме того, их перевезут и будут использовать на территории колонии", – сказано в письменном ответе заместителя главы колонии Халины Жуковской.

Она заверила, что эти работы со съемками не связаны.

Напомним, что недавно сообщалось, что в тюрьме будут снимать сцены нового сезона американского сериала Stranger Things.

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