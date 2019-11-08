Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс

Работы по разметке и разделению полос планируют завершить до конца ноября, затем изменят регулирование светофора на этом повороте.

Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte © Vilniaus miesto savivaldybė

Выезд с ул. Г.Баравико на проспект будет физически отделен при помощи специальных средств безопасности. Нынешний порядок, при котором, выезжая с ул. Г.Баравико, водители пересекали 3 полосы, действовать не будет.

Будет увеличена полоса для поворота на Линкмяну для водителей, которые едут со стороны ул. Т.Нарбуто, Гележинё Вилко и Укмергес. Это увеличит пропускную способность при повороте налево.

Водители должны заранее обдумать и выбрать подходящий маршрут. С ул. Г.Баравико на ул. Линкмяну и Жальгирё можно попасть и через регулируемый светофорами перекресток проспекта Конституциёс, 21 и ул. Львово.

Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte © Vilniaus miesto savivaldybė

С ул. Укмергес на проспект Конституциёс едут автобусы 3G, 5, 43, 46, 52, 56, а с ул. Т.Нарбуто – 4G, 30, 49, 69 автобусы и 9, 19 троллейбусы.

До сих пор движению общественного транспорта мешал выезд с ул. Г.Баравико, поскольку водителям надо было пересечь 3 полосы, чтобы повернуть на ул. Линкмяну.

Планируется, что физическое отделение полосы общественного транспорта и осуществление других перемен на этом проспекте будут способствовать беспрепятственному движению общественного транспорта.