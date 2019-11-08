Работы по разметке и разделению полос планируют завершить до конца ноября, затем изменят регулирование светофора на этом повороте.
Выезд с ул. Г.Баравико на проспект будет физически отделен при помощи специальных средств безопасности. Нынешний порядок, при котором, выезжая с ул. Г.Баравико, водители пересекали 3 полосы, действовать не будет.
Будет увеличена полоса для поворота на Линкмяну для водителей, которые едут со стороны ул. Т.Нарбуто, Гележинё Вилко и Укмергес. Это увеличит пропускную способность при повороте налево.
Водители должны заранее обдумать и выбрать подходящий маршрут. С ул. Г.Баравико на ул. Линкмяну и Жальгирё можно попасть и через регулируемый светофорами перекресток проспекта Конституциёс, 21 и ул. Львово.
С ул. Укмергес на проспект Конституциёс едут автобусы 3G, 5, 43, 46, 52, 56, а с ул. Т.Нарбуто – 4G, 30, 49, 69 автобусы и 9, 19 троллейбусы.
До сих пор движению общественного транспорта мешал выезд с ул. Г.Баравико, поскольку водителям надо было пересечь 3 полосы, чтобы повернуть на ул. Линкмяну.
Планируется, что физическое отделение полосы общественного транспорта и осуществление других перемен на этом проспекте будут способствовать беспрепятственному движению общественного транспорта.
Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено
Прокуратура завершила досудебное расследование...
Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс
На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...
Литовские учителя: забастовки не будет лишь при одном условии (1)
Председатель Литовского профсоюза работников...
Суд разрешил оставить Венцкене под арестом еще на два месяца (13)
В пятницу Каунасский участковый суд выдал санкцию на...
Каждый пятый житель Литвы экономит на подготовке автомобиля к зиме (2)
Больше 80% жителей Литвы тратит на подготовку...
TOP новостей
Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (247)
Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...
Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (5)
Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...
Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс
На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...
В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (44)
Освобожденный из российской колонии украинский...
Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (31)
Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...