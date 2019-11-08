Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс

На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется порядок движения. В этом месте удлинится полоса, из которой поворачивают на ул. Линмяну, физически она будет отделена от первой полосы – из-за этого изменится порядок выезда с ул. Г.Баравико для тех, кто поворачивает на Линкмяну.
Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte
© Vilniaus miesto savivaldybė

Работы по разметке и разделению полос планируют завершить до конца ноября, затем изменят регулирование светофора на этом повороте.

Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte
Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte
© Vilniaus miesto savivaldybė

Выезд с ул. Г.Баравико на проспект будет физически отделен при помощи специальных средств безопасности. Нынешний порядок, при котором, выезжая с ул. Г.Баравико, водители пересекали 3 полосы, действовать не будет.

Будет увеличена полоса для поворота на Линкмяну для водителей, которые едут со стороны ул. Т.Нарбуто, Гележинё Вилко и Укмергес. Это увеличит пропускную способность при повороте налево.

Водители должны заранее обдумать и выбрать подходящий маршрут. С ул. Г.Баравико на ул. Линкмяну и Жальгирё можно попасть и через регулируемый светофорами перекресток проспекта Конституциёс, 21 и ул. Львово.

Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte
Eismo pakeitimai Konstitucijos prospekte
© Vilniaus miesto savivaldybė

С ул. Укмергес на проспект Конституциёс едут автобусы 3G, 5, 43, 46, 52, 56, а с ул. Т.Нарбуто – 4G, 30, 49, 69 автобусы и 9, 19 троллейбусы.

До сих пор движению общественного транспорта мешал выезд с ул. Г.Баравико, поскольку водителям надо было пересечь 3 полосы, чтобы повернуть на ул. Линкмяну.

Планируется, что физическое отделение полосы общественного транспорта и осуществление других перемен на этом проспекте будут способствовать беспрепятственному движению общественного транспорта.

Общество

Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено

Прокуратура завершила досудебное расследование...

Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс

На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...

Литовские учителя: забастовки не будет лишь при одном условии (1)

Председатель Литовского профсоюза работников...

Neringos Venckienės laukimas prie Kauno apylinkės teismo Neringa Venckienė Kauno apylinkės teisme

Суд разрешил оставить Венцкене под арестом еще на два месяца (13)

В пятницу Каунасский участковый суд выдал санкцию на...

Каждый пятый житель Литвы экономит на подготовке автомобиля к зиме (2)

Больше 80% жителей Литвы тратит на подготовку...

TOP новостей

Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge

Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (247)

Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...

Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (5)

Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...

Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс

На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...

Volodymyras Zelenskis, Olegas Sencovas

В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (44)

Освобожденный из российской колонии украинский...

Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (31)

Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...