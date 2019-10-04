Такие поправки к Трудовому кодексу предложил консерватор Миколас Маяускас, он намерен зарегистрировать их 4 октября.

"У жителей появится выбор. Одни смогут два дня праздновать День усопших, а другие 1 мая, кто-то возьмет отпуск в другие дни, которые им больше всего подходят", – сказал депутат.

По данным портала, представители бизнеса за такое предложение, однако профсоюзы говорят, что не надо забирать у работников выходные, ведь их и без того не хватает.