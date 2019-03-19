С 2020 года в литовских парках, на охраняемых территориях вместо уличных туалетов должны появиться современные очистные сооружения.
Lauko tualetas
© Shutterstock

19 марта парламент Литвы в первом чтении обсуждал соответствующие поправки к законам о лесе и охраняемых территориях.

"Чтобы люди не ходили в уличные туалеты, а могли пользоваться нормальными цивилизованными очистными сооружениями. (...) Просто спасли бы от этих уличных туалетов, с которыми у нас большая проблема, особенно в лесах и парках", – сказал представитель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, представивший соответствующие поправки.

Согласно поправкам, около построек в лесу можно будет оборудовать несложные инженерные сооружения: очистные сооружения, резервуары для них и колодцы, канализационные сети и скважины для добычи воды.

"Немалая часть объектов недвижимости, зданий, построек уже приватизирована или сейчас включена через Имущественный банк в программу приватизации, лесничества, другие учреждения, государственные ведомства продают места отдыха, гаражи, кемпинги и другие хозпостройки. И сейчас на этих местах они не могут оборудовать новые сооружения, а именно очистные сооружения, колодцы, скважины", – сказал Жемайтайтис.

Консерватор Эдмундас Пупинис сказал, что в будущем в таких местах, если принять поправки, могут появиться новые постройки. С ним согласился и глава Комитета экономики Юргис Разма, который считает, что такие поправки разрешат строительство в лесах.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Вместо уличных туалетов на охраняемых территориях появится современное оборудование (3)

С 2020 года в литовских парках, на охраняемых территориях...

В Вильнюсском районе появилась новая прогулочная тропа

Если бы автор статьи не занимался поиском новых...

Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат (3)

До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....

Дирекция автомобильных дорог предупреждает: на магистрали стадо зубров (3)

19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог...

Ушел из жизни литовский партизан Витаутас Бальсис-Уосис (79)

18 марта ушел из жизни участник партизанского движения...

TOP новостей

Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (21)

Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (10)

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , по...

На посту президента Сквернялис рассмотрел бы перенос посольства Литвы в Иерусалим (9)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что если...

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (10)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...