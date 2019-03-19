19 марта парламент Литвы в первом чтении обсуждал соответствующие поправки к законам о лесе и охраняемых территориях.
"Чтобы люди не ходили в уличные туалеты, а могли пользоваться нормальными цивилизованными очистными сооружениями. (...) Просто спасли бы от этих уличных туалетов, с которыми у нас большая проблема, особенно в лесах и парках", – сказал представитель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, представивший соответствующие поправки.
Согласно поправкам, около построек в лесу можно будет оборудовать несложные инженерные сооружения: очистные сооружения, резервуары для них и колодцы, канализационные сети и скважины для добычи воды.
"Немалая часть объектов недвижимости, зданий, построек уже приватизирована или сейчас включена через Имущественный банк в программу приватизации, лесничества, другие учреждения, государственные ведомства продают места отдыха, гаражи, кемпинги и другие хозпостройки. И сейчас на этих местах они не могут оборудовать новые сооружения, а именно очистные сооружения, колодцы, скважины", – сказал Жемайтайтис.
Консерватор Эдмундас Пупинис сказал, что в будущем в таких местах, если принять поправки, могут появиться новые постройки. С ним согласился и глава Комитета экономики Юргис Разма, который считает, что такие поправки разрешат строительство в лесах.
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