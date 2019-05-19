"По проекту предлагают в Старом городе, на месте так называемого бывшего золотого туалета, оборудовать одну из точек для туристического павильона", – представляя на этой неделе вопрос для совета, сказал руководитель отдела архитектуры и урбанистики самоуправления Нериюс Валаткявичюс.

Здесь строить павильон решено, поскольку после удаления туалета на этом месте остались все необходимые коммуникации.

Туалет в Старом городе, недалеко от Каунасского замка, был построен в 2009 году.

Постаревший и ржавый туалет уже некоторое время был закрыт, а в конце февраля этого года убран.

Прозванный золотым туалет контейнерного типа стоил бюджету города полмиллиона литов (153000 евро), обстоятельствами его покупки заинтересовалась правоохрана.

В ходе досудебного расследования было установлено, что строительство этого объекта было незаконным.

В суде из-за обстоятельств его строительства были 12 человек, обвиняемых в злоупотреблении, подделке документов, распоряжению поддельными документами, – служащие самоуправления и представители TK sprendimai.

Большинство из них позже были оправданы.