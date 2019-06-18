Во вторник в Вильнюсе начнется снос не используемого комплекса промышленных зданий, принадлежащего Вильнюсской исправительной колонии.
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Вместе него будет возведен современный центр обучения сотрудников системы осуществления наказания, сообщила BNS представитель министра юстиции Литвы по связям с общественностью Рита Грумадайте.

Комплекс в микрорайоне Расос, занимающий территории более двух гектаров и состоящий из 39 строений, не используется с 2006 года, когда там действовали цеха, в которых работали заключенные. Этот комплекс был оборудован в помещениях другой колонии.

Вильнюсская исправительная колония планирует воспользоваться средствами, которые инвестируют фонды Евросоюза, для того, чтобы очистить и привести в порядок эту запущенную территорию, говорится в пресс-релизе.

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