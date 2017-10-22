Он строился на работу в одном из кафе на ул. Й.Басанавичюса, не думая о том, сможет ли работать там и в зимний сезон.

"Я приехал на один сезон, поработать летом, но этот сезон как-то затянулся, – улыбается мужчина. – Я работаю в кафе, которое работает и зимой, поэтому зарабатываю достаточно, могу прожить и зимой".

Паулюс по профессии строитель. Несколько лет назад, он и не планировал поселиться в Паланге, не думал, что будет работать барменом или официантом. Примерно 4 года назад мать предложила ему поехать летом на заработки в Палангу.

"Сначала я подумал, что это странное предложение, а потом решил - почему бы и нет", – улыбнулся он.

Работа Паулюсу понравилась, ему понравилось общаться с людьми. Шяуляй, по его словам, хотя и оживает, но люди там не тратят много денег, как на курорте, поэтому и решил поработать в Паланге. Заработок на взморье летом намного больше, чем в Шяйляй. Правда, работа нелегкая, не скрывает мужчина – надо быстро крутиться, выполнять прихоти даже самых требовательных клиентов. Однако Паулюсу такая работа по душе.

Еще до окончания лета он стал подумывать о том, чтобы остаться. Стал считать, что аренда жилья зимой снижается почти в два раза. Да и кафе работает и зимой.

"Я нашел жилье для аренды на долгий срок. Конечно, летом цену немного поднимают, но ведь все хотят заработать", – рассказал мужчина.

Стоимость аренды он называть не стал, только сказал, что и ему и хозяину выгодно. Что делать зимой, когда Паланга пустеет? По его словам, курортный городок привлекателен не только летом. Вне сезона на субботу и воскресенье приезжают латыши и эстонцы. Он не жалел добрых слов в адрес латышей – это самые приятные и вежливые посетители кафе.

"Очень вежливые латыши, они всегда просят рекомендовать блюдо, всегда приятны в общении. Они не отличаются требовательностью и всегда готовы попробовать то, что им предлагает официант", – сказал он, заметив, что литовцы очень отличаются от соседей.

"Литовцы приезжают очень разные, а некоторых эмигрантов можно распознать издалека. Они щедро тратят деньги, но они отличаются требовательностью, они своим поведением сразу привлекают внимание", – сказал молодой человек.

Почему он не уехал? Паулюс не скрывает, что Литва ему очень нравится, он ее любит, хотя и были у него мысли об отъезде ради большей зарплаты. Однако связь с семьей для него важнее денег. Поняв, что на жизнь можно заработать и в Литве, Паулюс решил остаться.

"Когда живешь в Литве увидеться с близкими проще, чем ненадолго вернуться из какой-нибудь Англии. Это и остановило", – не скрывал молодой человек.

После окончания лета Паланга, по его словам, превращается в настоящее место отдыха. Местные жители никуда не спешат, часто выходят погулять к морю, подышать свежим воздухом, встречаются с друзьями. Если погода плохая, заходят в кафе выпить чаю. Когда уходит лето, остается покой, раскрывается красота тихой Паланги.

"Мы здесь отдыхаем зимой", – улыбается Паулюс.