Вместо благодарности литовские врачи фиксируют кражи из приемного отделения

Об этом представители клиники рассказали в фейсбуке.
"Мы хотим напомнить пациентам, которые вместо благодарности после посещения нашей клиники унесли с собой коробки медицинских масок, что они от коронавируса не защищают.
Наоборот – научные исследования показали, что нерациональные паника и стресс ослабляют наш иммунитет и повышают риск заболевания инфекционными болезнями", – сказано в фейсбуке.
В можно, конечно, держать маски в сейфах, но это осложнило бы и без того нелегкий труд.
"Мы можем хранить маски в сейфе, но это только осложнит нашу работу. Можем продолжать отвечать на жалобы пациентов, будто мы, направляя их в специализированные больницы, нарушаем их право выбора.
Можем выделить дополнительный персонал для борьбы с теми, кто пытается конфликтовать и не подчиняться действующим правилам и введенным ограничениям. Мы многое можем. НО. Каждая подобная интервенция вызывает немало неудобств, стоит времени и, самое главное, дополнительной работы, которой, поверьте, у нас и без того достаточно", – писали представители отделения скорой помощи.
Они подчеркнули, что ни греча, ни украденные маски не помогут.
"Ни греча, ни медицинские маски (особенно краденные), ни борьба за свои права либо с ограничениями не спасут. Спасет ОТСУТСТВИЕ ПАНИКИ, ДОВЕРИЕ врачам и другим профессионалам, УМЕНИЕ ПРИСЛУШАТЬСЯ к их просьбам и ПОНИМАНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ПОНИМАНИЕ", – пишут представители клиники.
Врачи подчеркнули, что такие условия работы не нравятся и им.
"Нравится ли нам работать в таких условиях? Вживаться в меняющуюся ежедневно ситуацию, следить за изменяющимися ежедневно алгоритмами короновируса? Говорить "нет" тем, кто хочет находиться рядом с близким человеком? Нет, не нравится. Мы лучше работали бы, как прежде, в зоне комфорта. (…) Но мы все понимаем, что в данной ситуации надо вести себя так, как не все хотят себя вести, и делать то, что нужно. Мы надеемся на понимание со стороны общества", – писали представители больницы.
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