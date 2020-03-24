aA
Гражданская инициатива "Вместе мы сильны" призвана помочь тем, для кого введение карантина в стране стало большим испытанием. К инициативе уже присоединились более 1400 человек во всей Литве, а также президент Гитанас Науседа.
Prastai besijaučiantis senjoras
Prastai besijaučiantis senjoras
© Shutterstock

Национальный центр координации волонтеров призывает регистрироваться всех, кто имеет возможность помочь людям пожилого возраста с покупками, оказать поддержку нуждающимся, особенно детям.

Также призывают помочь тех, кто имеет автомобиль и готов проявить себя в роли курьера, или оказать любую другую помощь.

Национальный центр координации волонтеров будет оказывать помощь на протяжении всего карантина. Более 30 человек, которые работают 7 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера, уже вносят свой вклад, оказывая помощь в колл-центре.

Статьи по теме:
Новые рекомендации в Литве: без маски - только в автомобиле, одноразовые перчатки, контакт не дольше 15 минут  (35)
В Литве установили еще 8 случаев коронавируса  (20)

Если вы хотите присоединиться к инициативе - можете зарегистрироваться на сайте www.stipruskartu.lt.

Если вам нужна помощь - звоните по бесплатному номеру - 1827

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Специалисты в Литве боятся теплых выходных: надо закрыть парки и детские площадки

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

В Литве подтвердили больше 200 случаев коронавируса (37)

Минздрав сообщает, что в Литве 24 марта подтвердили еще...

Литва переходит на новый этап: каждый человек - потенциальный источник вируса если новые меры не помогут, их ужесточат (104)

Литва переходит на новый этап: каждый человек -...

Povilas Poderskis Povilas Poderskis, Remigijus Šimašius

Глава администрации Вильнюсской мэрии: карантину подвергнутся все вернувшиеся (14)

Согласно постановлению, подписанному главой Минздрава...

Россиян призывают вернуться на родину: как это сделать из Литвы (59)

На сегодняшний день правительство Литвы продлило...

|Maža didelių žinių kaina