"Обновленная набережная между Зеленым мостом и мостом Миндаугаса станет удобнее, живее и дружелюбнее по отношению к людям. Там, где сейчас только наклонный берег, можно будет гулять, радоваться, любить. Весть Гитяниса Умбрасаса, которую берега Нерис посылали друг другу, была услышана. Берега не только говорят о любви, но и начинают любить друг друга. Само творение "влюбленные берега" никуда не исчезнет и останется, но в другом месте – сейчас мы ищем подходящую альтернативу", – писал несколько недель назад в фейсбуке мэр города Ремигиюс Шимашюс.
На этой неделе представители муниципалитета встретятся с Умбрасасом и обсудят подходящее место и идею. Планируют использовать для нового творения не однолетние цветы, как прежде, а декоративные кусты о травы.
Впервые "влюбленные берега" появились в Вильнюсе в 2004 году. Это было признание в любви к своему городу, призыв к общению и творению. Благодаря этому проекту бетонная набережная стала уникальным ландшафтным произведением искусства.
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