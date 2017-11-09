"Члены КПЛ - представители основных секторов производства в Литве, они составляют 22% литовской экономики. Члены КПЛ производят на своих предприятиях 83% всего литовского экспорта, а экспорт - основной двигатель литовской экономики, составляющий 87% ВВП. Значит члены КП играют важную роль в деле укрепления литовской экономики и улучшения ее конкурентоспособности", – так себя представляет сама КПЛ.

КПЛ гордится достижениями своих членов, но, согласно отчетам Центра регистров, в последние годы организация работает в убыток.

В 2014, 2015 и 2016 гг. результаты ее деятельности были отрицательными: –233 000 евро, –28 000 евро и –240 000 евро.

Убытки были бы еще больше, если бы организация платила рыночную цену за аренду помещения. КПЛ пользуется помещением площадью почти 750 кв. м на ул. А.Венуолё, рядом с театром оперы и балета. В здании работает 21 человек. Эти помещения государственные.

Госведомства не смогли объяснить, почему КПЛ не платит за аренду помещения в престижной части города.

Хорошо ознакомленный с ситуацией КПЛ человек не хотел, чтобы называли его имя, "поскольку потом звонит Даргис" (президент КПЛ).

"Несколько лет назад, когда из КПЛ ушла часть работников, не все было красиво, но договорились это не обсуждать и все.

У меня нет доказательств, но я от многих слышал о плохом финансовом состоянии КПЛ. Они сказали, что в прошлом году фиксировалось техническое банкротство, убытки были 240 000 евро, но я не проверял", – сказал собеседник.

По его словам, и в последнее время в КПЛ сменилось немало работников, а некоторые оставшиеся ищут другую работу. Но на вопрос, что КПЛ ждет в будущем, он ответил:

"Каждая организация, которая сталкивается с трудностями, сжимается до такого уровня, чтобы существовать дальше. Я думаю, с самой КПЛ ничего не случится, но она уменьшится. Мы видим, на рынке, в публичном пространстве, в сфере лоббизма ее место занимают другие организации. Например, Литовская конфедерация бизнеса, но тут я не вижу больших проблем".

По словам собеседника, когда лидером КПЛ стал Даргис, направление организации изменилось, сейчас все направлено на освещение его личности, а не улучшение бизнес окружения. С тех пор якобы начались внутренние разногласия, КПЛ промышленников стала первой такой организацией, где появился профсоюз.

Собеседник DELFI прямо не ответил на вопрос, должно ли государство бесплатно предоставлять КПЛ помещение, но признал, что правительство сделало такое исключение:

"Мы считаем, что город сделал: бесплатно или за символическую плату сдал помещение на коммерческой основе, некоторые продал, сейчас от такой практики отказываются. Но такое трудно оценить. Я знаю, что КПЛ до 25 октября должна была покинуть помещение, но, кажется, им все как-то удалось уладить, и они остаются".

Даргис ответил на звонок, но на вопросы не ответил, сказав, что находится за границей.

На вопросы, адресованные ему по эл. почте, ответила исполнительный директор ЛКП, экс-госконтролер Гедре Шведене.

"Цель ассоциаций и конфедераций - не получение прибыли, они работают и представляют своих членов. КПЛ здесь не исключение – она существует за счет членских взносов, представляет интересы своих членов, никакой коммерческой деятельностью не занимается, поэтому надеяться на сверхприбыль нелогично.

Число членов КПЛ растет – в нее входит не только большая часть производственных предприятий, но и научно-исследовательские институты, учебные заведения, адвокатские конторы. В последние 5 лет только число ассоциированных членов увеличилось с 30 до 51.

КПЛ представляет интересы членов в государственных и других ведомствах и в международных организациях", - сказала Шведене.

В 2017 г. бюджет конфедерации сбалансирован, но год еще не завершился, пока рано говорить о результатах.

По ее словам, КПЛ, как и другие подобные организации пользуется помещениями, которые им выделило правительство на правах доверия. Конфедерация на свои деньги реновировала помещения, оборудовала зал заседаний, установила все необходимое оборудование. Этим залом бесплатно пользуются и государственные ведомства, находящиеся в том же здании.

Представители правительства Литвы не указали, почему КПЛ не платит за помещения. Министерство охраны окружающей среды отметило, что они были переданы организации в 1997 году постановлением правительства.

Имущество было передано для осуществления деятельности ЛКП – для пользы общества или ее части в сфере социального укрепления. Срок действия соглашения не был установлен.

"Сейчас ведется дискуссия о передаче помещений Имущественному банку. Кстати, пересматривают соглашения об аренде помещений другими организациями и политическими партиями и будут решать их судьбу", – заметило Министерство охраны окружающей среды.

Минфин конкретно не ответил, сколько денег теряет государство, позволяя ЛКП бесплатно пользоваться этим имуществом.

Однако в общей сложности разным организациям разрешают пользоваться помещениями площадью 0,24 млн. кв. м - это 2,3% всей принадлежащей государству недвижимости.

"Примерно из-за этого в бюджет не поступает около 7 млн. евро", – пояснило министерство.