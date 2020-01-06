Влиятельный "крестьянин" застрелил зубра

После того как инспекторы провели расследование, выяснилось, что самку зубра застрелили во время охоты с загонщиками. Охота на зубров в Литве запрещена. Зубры входят в число охраняемых в Литве животных.

За убийство зубра политику грозит штраф в размере 800-1800 евро, лишение права на охоту на 1-5 лет и конфискация оружия. Ему также придется возместить нанесенный природе ущерб в размере 12 200 евро.

DELFI не удалось связаться с Йонасом Слапшинскасом. На телефонные звонки он не отвечает.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала DELFI, что сейчас проводят расследование. Слапшинскас - заместителя председателя комитета по контролю горсовета Утенского района, бывший глава администрации мэрии.

Слапшинскас уведомил Главную комиссию по служебной этике о том, что он является членом утенского клуба Rotary. В апреле прошлого года он стал консультантом ЗАО Utenos vandenys. С 2000 г. является членом охотничьего клуба Vyžuona.

В 2019 г. он был выбран в горсовет Утенского района от Литовского союза крестьян и зеленых.