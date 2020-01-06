После того как инспекторы провели расследование, выяснилось, что самку зубра застрелили во время охоты с загонщиками. Охота на зубров в Литве запрещена. Зубры входят в число охраняемых в Литве животных.

За убийство зубра политику грозит штраф в размере 800-1800 евро, лишение права на охоту на 1-5 лет и конфискация оружия. Ему также придется возместить нанесенный природе ущерб в размере 12 200 евро.

DELFI удалось связаться с Йонасом Слапшинскасом, он признает свою вину и говорит, что перепутал зубра с кабаном.

Политик сказал, что охота была официальная. Произошла ошибка, он принял зубра за кабана.

"Я участвовал в официальной охоте – с загонщиками. На меня выбежало стадо кабанов. Среди них был и зубр. Он был достаточно далеко, я плохо разглядел. Я бы не стрелял, если бы видел, что это зубр. Произошла человеческая ошибка", - сказал охотник.

Он сказал, что уже возместил нанесенный природе ущерб.

"Когда подошел, понял, что это самка зубра. Руководитель охоты вызвал инспекторов. Они приехали через полчаса. Составили протокол. Оформили документы. Ущерб я погасил сегодня, как только открылись банки. Это не было браконьерство", - сказал политик. Слапшинскас приостановил свое членство в партии.

После того как на DELFI появилась информация о том, что Слапшинскас застрелил зубра, руководство ЛСКЗ объявило, что предпримет решительные меры. Об этом DELFI сказала пресс-секретарь Рамунаса Карбаускиса Даля Венцявичене.

"Мы еще выясняем ситуацию. В любом случае, если человек нарушил закон, он должен ответить за это. Если было такое нарушение, то мы предпримем соответствующие действия в отношении этого члена партии", - сказала Венцявичене, заметив, что со Слапшинскасом руководству пока связаться не удалось.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала DELFI, что сейчас проводят расследование. Слапшинскас - заместитель председателя комитета по контролю горсовета Утенского района, бывший глава администрации мэрии.

Слапшинскас уведомил Главную комиссию по служебной этике о том, что он является членом утенского клуба Rotary. В апреле прошлого года он стал консультантом ЗАО Utenos vandenys. С 2000 г. является членом охотничьего клуба Vyžuona.

В 2019 г. он был выбран в горсовет Утенского района от Литовского союза крестьян и зеленых.