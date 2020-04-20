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В находящемся в Вильнюсском районе городке Неменчине, который стал очагом коронавируса, проверены более тысячи жителей, тестирование продолжается, его результаты покажут, удалось ли взять ситуацию под контроль, сообщили муниципальные власти.
Власти Вильнюсского района: в Неменчине на коронавирус проверено более 1000 жителей
© DELFI / Domantas Pipas

Директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловская сообщила BNS, что к вечеру понедельник количество взятых мазков "составит, вероятно, полторы тысячи". В городке проживают более 4 тыс. жителей.

В минувший четверг в связи с угрозой распространения коронавируса на неделю был ограничен въезд и выезд из Неменчине.

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Л. Котоловская надеется, что не придется продолжать закрытие городка.

"Я полагаю, что люди сами прекрасно все понимают и не хотят рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем своих близких. Я думаю, что эта дисциплина будет сохраняться и через неделю. Если бы спрашивали именно меня, я бы сказала, что недели достаточно, потому что люди дисциплинированы", – сказала BNS Л. Котоловская.

По ее словам, в пятницу, после того, как коронавирус был подтвержден у нянечки Неменчинской больницы поддерживающего лечения и ухода, новых очагов в медучреждениях, учреждениях ухода и домах престарелых городка, или в компаниях не было обнаружено.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила BNS, что анализ всех подопечных в больнице для престарелых был отрицательным – 16 пациентов передали близким, оставшиеся 19 распределены по палатам по одному. После того, как большей части персонала пришлось изолироваться, больнице помогают коллеги из Вильнюсской клиники Сантарос.

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