Такое решение комиссия по организации муниципальных мероприятий приняла, заявив, что это пошло бы в разрез с официальными мероприятиями.

Организатор шествия, глава Союза таутининков Сакалас Городецкис оценивает это как попытку препятствовать шествию и заявил, что люди могут на него собраться и без разрешения самоуправления.

Таутининки планировали провести шествие в 18 часов от Святых ворот по улице Пилес до Кафедральной площади, где будет проводиться официальный праздничный концерт. Приглашение принять участие в шествии опубликовано в социальной сети Facebook.

"В указанное в заявке время уже запланированы мероприятия государственного и муниципального значения, поэтому Комиссия по мероприятиям решила не одобрять организацию шествия в указанных местах, и указала, что мероприятие может состояться в другой части города Вильнюса, где оно не будет мешать мероприятиям Дня восстановления государственности", - пояснил в переданном BNS комментарии заведующий отделом административной деятельности Департамента безопасного города Вильнюсской мэрии Гинтарас Ляпярскас.

Самоуправление утвердило в конце прошлой недели уточненную просьбу организаторов шествия. Его комиссия рассмотрит в среду, за два дня до 16 февраля.

С. Городецкис заявил, что в повторном заявлении указал тоже место проведения.

Ранее шествия 16 февраля и 11 марта, организованные националистически настроенной молодежью, вызывали критику по причине националистских лозунгов и плакатов.