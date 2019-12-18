Совет Вильнюсского самоуправления в среду дал добро на подписание договора о строительстве национального стадиона и управлении им стоимостью почти 156 млн евро с контролируемой концерном Icor компанией Axis industries и финансирующим фондом BaltCap.
Nacionalinis stadionas
© Vilniaus miesto savivaldybė

Проект договора поддержали 33 политика, против проголосовали 4, воздержались 7 членов совета.

В договоре предусмотрено, что комплекс с футбольным стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами будет строить компания Axis industries, принадлежащая концерну Icor, управлять им более двадцати лет будет компания Kauno arena.

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Проект комплекса будут создавать английский архитектор Деймон Лавель, представляющий международную архитектурную компанию Populous, которая проектирует стадионы UEFA, а также литовская компания Cloud architektai.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что договор будет подписан в феврале следующего года. По словам мэра, вскоре начнутся работы по сносу старого стадиона. Новый стадион намечается построить к 2023 году.

Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдется примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap намечается в целом заплатить почти 156 млн евро. Согласно планам, доля правительства в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро. В проекте оставлена возможность для самоуправления и правительства выплатить свои суммы раньше.

В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и Музей спорта.

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