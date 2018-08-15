"Срок трехдневного запрета, вынесенного администрацией (капитаном) порта, истек вечером 13 августа. Утром 14 августа грузополучатели - Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) повторно пытались растаможить груз, прибывший на танкере, однако таможня "добро" не дала, как и комментариев о причинах отказа. Капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на ст. 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) и письмо Государственной пограничной службы Украины. Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи КТМ", - говорится в сообщении.
По данным компании, письмо пограничной службы Украины о новом запрете судна на выход из акватории капитану танкера не предъявлено, сообщает ТАСС. В компании считают, что это "может расцениваться не иначе как формальный предлог для продолжения безосновательного задержания российского судна в порту Херсона".
"Ни на момент захода судна в порт, ни к концу четвертого дня незаконного задержания судна никаких проверок не проводилось и требований о допущенных нарушениях ни к судну, ни к его экипажу не заявлено. В адрес администрации (капитана) порта и таможенной службы направлены уведомления о незаконности и необоснованности задержки судна, а также ответственности за убытки, вызванные удержанием", - добавили в компании, уточнив, что "задержание было осуществлено в нарушение "Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов".
Служба безопасности Украины 10 августа заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находятся 12 человек экипажа. Формальным поводом для действия представителей спецслужбы стало решение о включении судовладельца в санкционный список Украины.
Как ранее сообщил капитан судна, танкер доставил дизельное топливо из Туркмении на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering. Распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.
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