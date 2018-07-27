"Я не поощряю, но и не прекращаю это сотрудничество. У нас есть могила одного солдата, сотрудничество началось между школами... <...> Если человек похоронен, это все же человек", – сказал мэр Скуодасского района Пятрас Пушинскас.
Оба города объединил родившийся в Хакасии, но похороненный в Скуодасе Михаил Чебодаев. Хакасия - одно из мест, куда ссылали литовцев, но, по данным портала lzinios.lt, литовская делегация могилы ссыльных не посещала.
Член парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас сказал, что замечает неподготовленность к подобным случаям.
"Это проблема отсутствия подготовки, вопрос информированности, критического мышления, иногда этого не хватает. Мы считаем, что в России проходит обычное социально-культурное мероприятие и за этим нет никакой политики, но часто бывают случаи, когда едешь на мероприятие, которое формально описано в одном ключе, а попадаешь на мероприятие с явным политическим подтекстом", – сказал Кащюнас.
В прошлом году были подготовлены рекомендации мэриям, в которых расписано, как сотрудничать с российскими городами, чтобы не попасть в капкан пропаганды.
Ассоциация мэрий сообщает, что мэрии с рекомендациями ознакомлены, в МИД для этого выделили специального человека. Однако мэр Скуодаса уверяет, что ни о каких рекомендациях он не слышал и если бы кто-то сделал замечание, то сотрудничество с Хакасией было бы прекращено.
"Если бы были рекомендации из центра, ДГБ, МИД, тогда бы мы пересмотрели", – сказал мэр Скуодасского района.
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