Но ни одно из этих ведомств – Министерства сельского хозяйства, Минюста, Государственной продовольственно-ветеринарной службы, Государственной службы по защите прав потребителей – не проявили инициативу в решении этой проблемы, несмотря на то, что некоторые страны ЕС тогда уже выясняли, почему качество продаваемых в них продуктов хуже, чем качество тех же продуктов в других странах.

Это выяснила временная парламентская комиссия, проведя расследование в связи с качеством импортируемых в Литву товаров.

Комиссия предлагает использовать дополнительную маркировку для ввозимых в Литву товаров и продуктов, если их состав и качество отличаются от состава и качества оригинальных товаров. Комиссия утвердит выводы 28 февраля.

Парламент назначил комиссии выяснить, почему отличается состав и качество некоторых товаров, предназначенных для литовского рынка, почему Государственная продовольственно-ветеринарная служба только в прошлом году провела расследование, чтобы выяснить по чьей вине были созданы условия для дискриминации литовских потребителей, не были ли нарушены законы о конкуренции.

По данным комиссии, в этом виноваты руководители 4 вышеупомянутых ведомств, которые их возглавляли в 2011-2017 гг. Экс-министр сельского хозяйства Виргиния Балтрайтене указала комиссии, что при ней считалось, что проблему качества надо решать на уровне ЕС, а не на уровне отдельных стран.

Первое исследование Государственной продовольственно-ветеринарной службы было проведено в мае-июне 2017 года, второе – 4 августа.

В ходе исследования не было данных о том, что продукты не отвечают стандартам качества ЕС. Оно лишь показало, что состав и качество продуктов отличаются не только на литовском рынке, но и на рынке Бельгии и Германии.

По данным комиссии, литовские торговцы не могут влиять на качество и состав импортируемых продуктов.

Исследование некоторых стран ЕС подтвердили, что двойное качество продуктов - это проблема единого рынка ЕС, но окончательные выводы будут ясны в декабре 2018 года, когда во всем ЕС проведут особое исследование.